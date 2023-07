Andenne : il y a 30 ans, une stupéfiante découverte archéologique à Sclayn

La reconstitution de "l’enfant de Sclayn", visible au Phare. ©EdA

"Vous avez touché le jackpot !". Cette phrase est prononcée par Michel Toussaint, le 20 juillet 1993, lors d’une réunion d’experts sur le site de Scladina. À l’époque, l’homme était paléoanthropologue à la Direction de l’Archéologie du ministère de la Région wallonne, spécialisé dans l’étude des ossements néandertaliens. Cette demi-mandubule, qui fournira par la suite le plus vieil ADN humain au monde, est la découverte anthropologique la plus importante du 20e siècle en Belgique, et depuis celle de Spy en 1886. Dominique Bonjean est sur un petit nuage.

C’est une fille !

Depuis trente ans, des dizaines de scientifiques, attachés à des laboratoires belges et étrangers, ont étudié sous toutes les coutures la mandibule, ainsi que les autres fragments osseux et les dents découverts par la suite (soit 19 éléments d’un même ensemble). Ces travaux ont permis de brosser le portrait d’une fillette néandertalienne de 8 ans ayant vécu en bord de Meuse il y a 110 000 ans. Des études génétiques ont permis de donner un visage et un corps à "l’enfant de Sclayn", prénommée Raga par l’illustrateur verviétois René Hausman. Une émouvante reconstitution de Raga trône aujourd’hui au cœur du musée consacré à Scladina, au Phare, à Andenne.

Le précieux fossile... ©EdA

Une visite anniversaire

Ce dimanche 16 juillet, une visite "anniversaire" exceptionnelle était organisée à la grotte Scladina. Dominique Bonjean, toujours directeur de fouilles actuellement, s’est longuement attardé à l’endroit précis où l’extraordinaire découverte a eu lieu. Il était accompagné de Claire Curvers, l’ancienne stagiaire, inventeur de la demi-mandibule. Tous deux partageaient la même émotion, comme si cette petite fille était de leur famille. Ils étaient accompagnés par Philippe Frison, ouvrier fouilleur depuis plus de trente ans, qui a découvert une molaire de l’enfant. "Moi, a confié ce dernier, j’avoue ressentir plus d’émotion lorsque je découvre une pierre taillée en outil. J’imagine le travail réalisé par notre lointain ancêtre et sa motivation."

Le soir, au Phare, Dominique Bonjean a présenté un petit livre de 62 pages, richement illustré, racontant les recherches effectuées au cours de ces trente dernières années à Scladina. Des informations destinées au grand public, la vulgarisation des données collectées dans la monographie scientifique publiée en 2014, The Scladina I-4A Juvenile Neandertal. L’ouvrage est disponible au Phare au prix de 5 €.

Pour conclure cette journée d’anniversaire, Pascal Depaepe, directeur de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (France) a proposé une conférence intitulée 300 000 ans de Néandertal.