Andenne : après la Croisette cannoise, c’est sur les Champs-Élysées que Purdey et Makenzy Lombet sont des révélations

À lire aussi | De Sclayn au festival de Cannes, en passant par les lacs de l’Eau d’Heure, Paloma Sermon-Daï filme la pluie et le beau temps

À lire aussi | Un prix au festival de Cannes pour le film de l’Andennaise Paloma Sermon-Daï !

À lire aussi | Andenne: la cinéaste primée à Cannes Paloma Sermon-Daï félicitée par la Ville

Alors que la date de sa sortie en salles n’est pas encore connue, ce long-métrage réalisé en production légère et avec des acteurs du cru andennais parcourt les festivals. Durant la dernière semaine du mois de juin, il était ainsi projeté au Champs-Élysées Film Festival, consacré au cinéma indépendant français et américain.

Purdey ©-Aurélie Lamachère

Il pleut dans la maison y était donc présenté en sa qualité de coproduction franco-belge, même s’il a été intégralement tourné aux Lacs de l’Eau d’Heure, et a une nouvelle fois plu. S’il n’a pas été couronné d’un prix, son duo de héros, Purdey et Makenzy Lombet (19 et 16 ans, sœur et frère, à la vie comme sur la ‘pellicule’, et membres de la famille de la réalisatrice) ont reçu une mention spéciale de la part du jury presse du festival pour leur "révélation". Pas de dotation dans le cadre d’une mention, mais une sacrée reconnaissance pour ces deux Sclaynois qui ont appris le métier sur le film.

Si le titre donne une idée humide de son contenu, c’est bien un film social solaire qu’a voulu monter Paloma Sermon-Daï et ses intentions sont manifestement bien comprises des premiers spectateurs, chanceux, qui l’ont vu à Cannes ou à Paris.

Makenzy ©--Aurélie Lamachère

L’histoire est celle-ci: "Sous un soleil caniculaire, Purdey, dix-sept ans, et son frère Makenzy, quinze ans, sont livrés à eux-mêmes et tentent de se débrouiller seuls. Alors que Purdey fait des ménages dans un complexe hôtelier, Makenzy se fait un peu d’argent en volant des touristes. Entre l’insouciance de l’adolescence et l’âpreté de la vie adulte, ils devront se soutenir l’un l’autre dans ce voyage d’une douceur déchirante, qui semble bien être le dernier été de leur jeunesse. "