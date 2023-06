Andenne : un dealer d’héroïne squatte sa maison

Deux des trois prévenus concernés par des infractions à la loi sur les stupéfiants dans le milieu andennais comparaissaient ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur. La justice leur reproche d’avoir vendu en association de l’héroïne entre le 12 et le 15 mars 2023 : plusieurs consommateurs ont été observés dans l’habitation de l’un des prévenus, à qui on reproche d’avoir facilité la consommation de drogue. Les 3 hommes sont aussi accusés d’avoir détenu de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis.