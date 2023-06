Andenne: les rappeurs trisomiques et énergiques de Choolers Division feront vibrer la MJ

Cela fait une dizaine d’années que l’aventure a commencé. "Notre deuxième musicien, Jean-Camille Charles, provient de Carpentras, dans le sud de la France. Et moi j’ai eu l’occasion de bosser dans le sud aussi. Je suis éducateur et c’est ainsi que j’ai rencontré Kostia, qui est Français, explique Antoine. J’ai toujours eu envie de fonder un groupe et j’ai convaincu Kostia de remonter avec moi en Belgique. Ici, j’ai organisé la “Choolers Academy” afin de recruter des nouveaux talents au sein d’institutions qui s’occupent de personnes handicapées. J’en avais contacté une quarantaine. Notre dévolu s’est porté sur Philippe, de Court-Saint-Étienne, pour chanter dans le groupe avec Kostia. Ils se complètent bien: Philippe est plus exalté et Kostia, plus posé."

Du flow et des trucs à dire

Antoine travaille pour la "S" Grand Atelier, un lieu de création mis à disposition d’artistes présentant une déficience mentale, à Vielsalm. "Faire évoluer ce groupe, ça fait partie de mon job, dit-il. On s’est professionnalisé ensemble au fil des années." Dans les paroles de ses chansons, le duo drôle et corrosif aime improviser en s’inspirant de ce qu’il vit au quotidien. "Ils ont des trucs à dire ! Ce n’est toutefois pas sur le ton ou le thème du handicap, précise Antoine. Eux-mêmes ne se considèrent pas comme des personnes handicapées."

Ce que Philippe (36 ans) et Kostia (34 ans) racontent n’est pas toujours clair comme de l’eau de roche (pour certains morceaux, ils inventent carrément un langage !) mais ce n’est pas ça le plus important pour Antoine. "Ce qui compte, c’est le sens musical, le flow (le débit du chant) qu’ils transmettent !"

Le dynamisme et la singularité du groupe se traduisent aussi dans ses instruments "home-made": une batterie en carton, un synthétiseur et des machines électroniques bidouillées, le tout sublimé par les effets de Sylvain Quatreville, ingénieur son.

Quant au nom du groupe ? "Je m’occupais d’une personne handicapée vieillissante qui a un jour lancé “Arrêtez de tchouler !” et le mot Choolers en a découlé, raconte avec humour Antoine. À un moment, on était douze sur scène dont sept personnes handicapées. C’était beaucoup ! On a donc revu la formule avec moins de monde, d’où l’ajout de “Division”."

Les Choolers Division ont produit un premier album éponyme et préparent le deuxième. Ils ont déjà pas mal tourné dans des lieux culturels et des festivals européens, comme à Dour en 2018. Leur "summer tour" actuel s’arrêtera à la Maison des jeunes Le Hangar. Il se poursuivra samedi au Cérock à Céroux-Mousty, avant de passer par la France et la Suisse. Rendez-vous donc ce vendredi à Andenne pour un voyage musical décalé et sans censure, guidé par le feeling de Fifi et Kostia.

Un mélange bénéfique pour les uns et les autres

Ce vendredi dès 19h, la Maison des jeunes (MJ) Le Hangar accueillera aussi Flashbreak, groupe liégeois de breakdance, un des plus anciens de Wallonie, et DJ Bust. «Il a été vice-champion du monde de scratch en 2014», indique Kevin Goossens, directeur-coordinateur de la MJ. L’événement est gratuit pour les moins de 26 ans et coûtera 4 € pour les plus de 26 ans.

L’une des spécificités de la MJ est d’inclure des personnes porteuses de handicap. «On accueille des 12 et 26 ans venus de tous horizons sans discrimination, explique Kevin Goossens. Nous recevons ainsi des personnes trisomiques, autistes, ayant un handicap physique ou moteur. Pour cela, on travaille en collaboration avec le Centre Saint-Lambert d’Andenne. Ces personnes font tout avec nous, tant que ça respecte leurs limites et leur santé : breakdance, chant, guitare… Certain·e·s participent au conseil des jeunes et sont bénévoles pour organiser des activités par exemple.»

À la MJ, l’inclusion est une force. «Des parents sont parfois étonnés positivement. Lorsqu’ils viennent voir le spectacle de leur enfant porteur d’un handicap par exemple, ils sont enchantés de voir qu’il se mêle aux jeunes dits “normaux”, poursuit-il. Ce mélange est très bénéfique tant pour les uns que pour les autres.» Cela donne lieu à des échanges riches et de beaux moments de partage.