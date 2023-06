Andenne: ils louent des simulateurs de course automobile sur vérins (vidéo)

À l’origine de ce projet, le temps offert par le Covid, qui a permis à la famille de passer des heures au volant d’un Playseat, un siège de course adapté à un volant compatible avec les consoles ou ordinateurs gaming.

Mais après des heures de jeu, le manque de ressenti qu’offre ce dispositif a lassé la famille, qui beigne dans le rallye depuis de nombreuses années. Elle s’est renseignée pour trouver quelque chose de plus réaliste. "Au début, on regardait ce qui existait, et on a constaté que les prix de ce type de machine sont très élevés, explique Elise Botton, la fondatrice de SimLocaRacing. On s’est dit qu’il y avait peut-être moyen de rentabiliser l’achat et d’en faire profiter d’autres en démocratisant le prix d’une location à domicile."

Passer la porte

Le principal atout des deux simulateurs d’Elise, c’est leur taille. "Nous avons vu pas mal de machines qui ne rentraient dans une maison que par une porte-fenêtre. Ceux que nous avons achetés d’occasion ici ne font que 70 cm de large, ça passe les portes et s’installe donc facilement."

L’idée du projet est de rendre abordable l’expérience de la simulation sur vérin. "La location à domicile, ça n’existe pas. Il faut d’office aller en salle de jeu. On ouvre donc un marché car en plus, dans la région, il est difficile de trouver ce type de machine. On est conscients qu’il faudra sans doute un peu de temps pour trouver notre public, mais on est sûrs qu’une fois que certains l’auront testé, le bouche-à-oreille fera vite son effet."

Pour se faire connaître, SimLocaRacing devrait aussi installer ses simulateurs dans des événements. "On pense s’installer dans les assistances de rallye comme le Condroz, en novembre. Un potentiel public pourra y essayer la machine avant de franchir l’étape de la location."

"On ne peut pas jouer pendant quatre heures"

Le tarif de base est de 200 € pour quatre heures de jeu, installation comprise et déplacement gratuit dans un rayon de trente kilomètres. Cela représente un certain coût. "Quelqu’un ne le louera pas tout seul, justifie Elise Botton. Si quelques potes le louent pour une soirée et qu’ils divisent le prix, c’est tout de suite moins cher. On ne peut pas rouler en rallye seul pendant quatre heures, c’est très fatigant !"

Chez soi, il ne faudra qu’une prise de courant et évidemment de l’espace avant de prendre le volant. "Chaque simulateur mesure à peu près 1m50m sur 2m50. On fournit la télé, les prises de courant, les tapis pour poser les vérins et l’ordinateur."

Car oui, il ne faut pas espérer brancher sa console ou son ordinateur personnel. "Pour que le simulateur puisse utiliser les vérins, il faut passer par un programme installé sur l’ordinateur. C’est ce programme qui recueille les informations nécessaires aux mouvements."

Pour l’instant, il n’est possible de jouer qu’à quatre jeux: WRC Générations, Dirt Rally 2.0, Assetto Corsa Compétizione et F1. "D’autres jeux arriveront par la suite en fonction de la demande. La liste des jeux compatible est longue. On va aussi améliorer le système en intégrant une boîte de vitesses et un frein à main."