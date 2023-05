Andenne : après avoir ouvert chaleureusement et spectaculairement leurs portes, les pompiers ont dansé (photos & vidéo)

Sous le soleil, plusieurs centaines de personnes se sont déplacées pour découvrir ou redécouvrir le domaine et le métier de ces héros du quotidien qui œuvrent nuit et jour pour leur sécurité. Lors de cette journée diversifiée, plusieurs démonstrations et stands avaient été mis sur pied par l’amicale des pompiers d’Andenne. Feu de friteuse ou de voiture, désincarcération et la petite nouveauté de cette édition: le sauvetage d’une personne tombée à l’eau en Meuse avec l’intervention des plongeurs du poste, le zodiac avec le déploiement de l’auto-échelle pouvant aller jusqu’à une trentaine de mètres et l’évacuation de la victime via une civière prévue à cet effet.