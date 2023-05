Andenne: une conférence musicale autour du plus grand violoniste du 19e s., Henry Vieuxtemps

Agnès Briolle-Vieuxtemps, pianiste et musicologue, arrière-arrière-petite-fille du compositeur, viendra du sud de la France. Elle sillonne le monde pour mettre à l’honneur ce musicien exceptionnel. De brillants musiciens, comme Erik Sluys, violoniste, et Coline Meulemans, altiste, et de jeunes étudiants talentueux, belges et étrangers, interpréteront les œuvres d’Henry Vieuxtempsainsi que celles des personnalités qui ont marqué et jalonné sa vie. Une projection de documents accompagnera la musique.