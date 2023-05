Le plein de céramique à Andenne les 28 et 29 mai

Septante céramistes de Belgique et de l’étranger se sont donné rendez-vous ces 28 et 29 mai dans le centre d’Andenne pour le plus grand marché de céramique en Belgique francophone. Ils exposeront leurs plus belles œuvres lors de ce rendez-vous annuel qui se tiendra sur la place des Tilleuls, la promenade des Ours et l’esplanade du Phare. Le visiteur, au-delà de sa promenade, aura l’occasion de découvrir plusieurs activités: les expositions récentes de l’artiste franco-danois et invité d’honneur, Jean-François Thierion, des démonstrations et ateliers libres, des dégustations dans des bols créés par les artistes ou encore une visite guidée d’Andenne autour de l’art nouveau, l’art déco et… la céramique. La réservation pour cette dernière activité est obligatoire via l’Office du tourisme: tourisme@ac.andenne.be ou 085 84.96.40.