Andenne: un livre "de type sectaire" distribué dans les boîtes aux lettres de Thon-Samson

La Ville d’Andenne s’est émue dans un communiqué de presse de cette distribution gratuite en toute-boîte à Thon-Samson et "semble-t-il dans d’autres villages de l’entité". "Le Collège communal ne cautionne aucunement cette publication, y lit-on. La Ville d’Andenne n’a pas donné l’autorisation de cette distribution et s’y est opposée."

Le Collège communal invite la population à rester prudente et à faire preuve de discernement face cette publication "de type sectaire". Il indique qu’il "ne cautionne aucunement cette publication et dénonce les thèses complotistes qu’elle développe". La zone de police des Arches a été sensibilisée à la situation.

"Pas une secte nuisible"

En 2013, le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (C.I.A.O.S.N.) s’est intéressé à l’Église adventiste du septième jour. Dans son avis, on apprend que le mouvement s’est implanté en Belgique à partir de 1897. Il y a dix ans, il comptait chez nous 2000 membres et 32 églises locales. "Au point de vue doctrinal, l’Église adventiste du septième jour partage l’essentiel des croyances fondamentales du protestantisme conservateur", analyse le C.I.A.O.S.N.

Selon cet organisme (qui se prononce en 2013, donc), le mouvement religieux "ne répond pas à la définition de l’organisation sectaire nuisible telle que dans la loi du 2 juin 1998". Il n’y a pas d’atteinte à la dignité humaine, pas de nocivité pour l’individu ou la société, ni de signes de dangerosité selon les critères de la Sûreté de l’état.

Le C.I.A.O.S.N. relève qu’il n’a été saisi d’aucune plainte au sujet de l’Église adventiste du septième jour (entre sa création et 1998 et 2013 à tout le moins). Il pointe que le fonctionnement interne de l’organisation est similaire à la démocratie représentative et autorise l’expression de points de vue hétérogènes.

Le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles note toutefois "qu’il existe des questions doctrinales et de société qui paraissent en désaccord avec les conceptions scientifiques ou de non-discrimination", comme la validation du créationnisme et l’approche de l’homosexualité.