Andenne: des balades en triporteur pour les ainés

Outre la somme du crowdfunding, le projet a également bénéficié d’un soutien de la Ville d’Andenne à hauteur de 10 000 € via son budget participatif Proximity. La totalité de l’argent obtenue permettra d’acquérir le vélo, les accessoires ou encore les assurances nécessaires à un fonctionnement optimal durant une période de trois ans.

Asbl au service des cyclistes

Déjà populaire au Danemark, le triporteur devrait donc investir, dès cet été, la cité des Ours afin de prendre en charge les pensionnaires de la maison de repos et de soins Saint-Barbe (ACSOL). Dans un second temps, le véhicule électrique, conduit par un bénévole, pourra également transporter d’autres Andennais dans un but de convivialité, de plaisir et d’échanges. Des valeurs chères au Gracq qui, depuis 1975, représente et défend les intérêts des usagers cyclistes en Belgique francophone. Grâce au travail des bénévoles du collectif citoyen, plusieurs actions ont déjà vues le jour en faveur de la petite reine: les contresens cyclables, les points vélo dans les gares, le développement du RAVeL…

Parcours génériques et sur demande

En guise de parcours, des trajets pré-établis seront proposés aux bénéficiaires pour profiter des bords de Meuse, mais il sera toujours possible d’honorer quelques demandes spécifiques. "Si les personnes transportées souhaitent s’arrêter à un endroit particulier pour prendre un café, il y a bien sûr une certaine liberté selon la disponibilité des bénévoles", mentionne Jérôme Herman. De quoi satisfaire au mieux les demandes du public cible.