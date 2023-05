Alba Mayanga: "J’ai carte blanche pour former l’équipe"

Après le retrait de Majid Sbaa " qui a eu peur de s’engager alors qu’il avait donné son accord ", précise Dominique Cuvelier, directeur technique du club andennais, ce dernier a jeté son dévolu sur Alba Mayanga pour coacher l’équipe en P2. Eddy Broos était le candidat numéro 1 mais pour raisons de santé, il a préféré décliner. Michel Grégoire était aussi dans la short list. " J’adore relever les défis , insiste Alba, ancien joueur… d’Andenne, coach de Tamines B cette saison. Le projet du club de jouer la montée me motive ." Le premier défi, pour Alba, c’est de former une équipe vu le départ de la quasi totalité de l’effectif, rétrogradé au terme du championnat. Et il ne craint pas d’être influencé par le nouveau président, susceptible d’amener des dizaines de Parisiens notamment. " Non, c’était ma condition, j’ai carte blanche. Dominique Cuvelier sera mon bras droit mais c’est moi qui choisirai les garçons. J’ai déjà six transferts qui n’attendent que mon feu vert. Mes cousins Mikaël et Jordan en font partie, tout comme quelques solides joueurs de la région de Charleroi. J’aurai aussi une vue sur la P4 avec la possibilité d’intégrer les meilleurs. J’ai hâte de commencer à bosser et d’essayer de rejoindre la P1. Je suis là pour du long terme. " " Et si on peut aider Alba à grandir dans le coaching, on ne s’en privera pas , conclut Ousmane. Je suis ici en observation pour le moment et j’ai entière confiance dans les choix de Dominique Cuvelier .".