Peine de prison requise pour deux gardiens

Mais dans ce dossier, ce sont trois gardiens de la prison d’Andenne qui endossent le rôle des agresseurs. C’est en tout cas la thèse défendue par le parquet qui réclame une peine de quatre mois de prison pour les deux premiers et requiert l’acquittement pour le troisième. Les faits remontent au 14 janvier 2020. Juste après une visite, les gardiens découvrent des stupéfiants dans la cellule d’un détenu et ils suspectent directement le frère de ce dernier, toujours présent sur les lieux. On fait patienter le suspect dans le grand local de l’accueil. "Il nous lançait des regards méchants", rappelle François (prénom d’emprunt), l’un des gardiens poursuivis. "Il m’a ensuite traité de fils de pute et il a craché sur moi." Ce mouvement de tête a été filmé par les caméras de surveillance. François dit alors avoir repoussé du bras l’indélicat. L’accusation parle plutôt d’un coup de poing. Deux autres gardiens sont également entrés dans la danse. "J’ai passé ma main autour de son cou pour le maîtriser", assure Jean (prénom d’emprunt), lui aussi accusé d’avoir porté un coup direct. Le troisième collègue assure n’avoir rien fait d’autre que de se coucher sur les jambes du visiteur agité pour le maîtriser complètement. "Je ne comprends d’ailleurs pas trop ce que je fais ici", s’étonne le troisième gardien, face à la présidente Chantal Bourgeois. "Il vous a insultés et craché dessus. Mais n’avez-vous pas l’habitude de ce genre de situation ?", questionne la juge. "Malheureusement oui. Mais il y a aussi des moments où l’on peut être un peu plus irascible", glisse Jean. "Mais un crachat et des injures, c’est aussi une agression !"

"Ça ne justifie pas les coups"

À l’accusation, on perçoit que Pauline Derestiat n’a pas la tâche la plus confortable. "Je ne veux pas qu’on pense que le parquet manque d’empathie par rapport aux difficultés du métier (de gardien de prison", débute la représentante du ministère public. "Mais il faut rester dans les normes. Vous êtes très régulièrement confrontés aux crachats, aux insultes et ce n’est pas normal. Mais ça ne permet pas de justifier les coups." Pour la substitute du procureur du Roi qui s’appuie sur les images des caméras de surveillance et le procès-verbal de la police, François et Jean ont bien porté des coups directs au visiteur. Ce n’est pas le cas pour le troisième gardien, estime le parquet.

C’est finalement une peine de quatre mois de prison et une amende de 600 € qui sont requises à l’encontre des deux premiers, avec la porte laissée ouverte pour une mesure de sursis. "Prison": le mot fait frémir. Aussi et surtout quand on est gardien. Les prévenus devront attendre le 15 mai, date du jugement, pour être fixé sur leur sort.