"L’amour" lui fait livrer des stups à la prison

Celle-ci expliquait : "Il me demandait de lui apporter du cannabis alors je l'ai fait à plusieurs reprises, par amour. Je ne savais pas qu'il revendait à l'intérieur de la prison, je ne me rendais pas compte de la gravité de ce que je faisais." La jeune femme "craque" alors devant le tribunal, avant d'expliquer qu'elle a depuis lors un nouveau compagnon et qu'elle a refait sa vie après cette "bêtise de jeunesse".

Une autre prévenue affirme qu'elle ne faisait que payer la consommation de son compagnon, également incarcéré. "Je savais que cela circulait en prison mais je n'ai rien à voir avec cela", déclare celle qui est désignée comme "la blonde" dans des messages échangés entre les protagonistes du dossier. Messages qui laissaient supposer que son rôle réel était plus important que celui de pourvoyeuse de fonds.

Le dernier prévenu présent était un voisin de cellule de l'instigateur du trafic. "J'achetais et je consommais mais c'est tout ce que j'ai fait." L'homme se montre étonnamment bavard devant le tribunal : "J'ai fait 12 ans de prison en tout. J'ai déjà vendu de la drogue depuis la prison vers l'extérieur, mais jamais à l'intérieur. Je suis sous bracelet électronique pour tentative de kidnapping et séquestration. J'ai récemment été condamné à Liège pour une agression sur un agent."

Le substitut Vandermeiren met en avant le dépassement du délai raisonnable dans le dossier. Il requiert 18 mois de prison et 1 000 euros d’amende contre l’instigateur du trafic et une peine de travail autonome de 100 heures contre sa compagne. Une peine de travail autonome de 50 heures et 1 000 euros d’amende sont requis pour "la blonde" et la même amende et une peine de travail autonome de 90 heures pour son compagnon, qui ne reconnaît qu’avoir consommé en prison.

La suspension du prononcé de la condamnation est requise pour la plus jeune des prévenues, l’acquittement est plaidé pour les deux autres prévenus. Jugement le 28 avril.

JVE