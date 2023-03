Andenne: le secteur agroalimentaire sous la loupe

Les 13 et 14 mars derniers, l’ASBL promAndenne, en collaboration avec Alimento (qui regroupe les services sectoriels pour les entreprises alimentaires, leurs travailleurs, les boulangers et les enseignants) et Formalim (le centre de compétence du Forem dans le domaine de l’industrie alimentaire), a organisé deux journées food au fablab d’Andenne, Yourlab (atelier partagé avec graveuse découpeuse laser, imprimantes 3D, etc.). Le but était de sensibiliser les élèves de 5e et 6e secondaires de l’athénée royal Meuse Condroz, Andenne et Ciney aux métiers du secteur alimentaire.