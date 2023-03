Andenne: la Croix-Rouge manque de bénévoles

Une manière d’être au plus près des populations locales et de répondre à leurs besoins sur un territoire plus large.

La zone Samson est à la recherche active de nouveaux mandataires, pour son administration, et de volontaires, pour ses activités. Des prestations qui ne sont pas rémunérées, mais avec défraiement et assurance.

1. Des mandataires "Mandataire signifie que l’on travaille à la Croix-Rouge selon un mandat d’une durée de quatre ans, explique Brigitte Albert, responsable de la Vestiboutique andennaise. Les personnes sont sélectionnées après une période de stage."

Actuellement, trois rôles mandatés sont vacants et attendent une candidature: on cherche un(e) président(e), un(e) vice-président(e) et un(e) secrétaire. "Cela fait quelques mois que les derniers membres en poste n’ont pas reconduit leur mandat, et que notre équipe n’a plus de réel chef."

Maryse Walbrecq, trésorière de Samson, poursuit: "Ça nous ferait du bien d’avoir un vrai comité au-dessus de nos têtes, qui aurait la capacité d’encore mieux motiver les équipes. "

Pour ces postes, différents critères sont des atouts essentiels. "Il faut bien sûr être sensible et enthousiaste envers la cause, reprend Brigitte Albert. Il faut aussi être en accord avec notre charte (en sept points: humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité). Il faut aussi avoir du temps à consacrer, car les rôles en demandent."

2. des Volontaires

En parallèle, les maisons Croix-Rouge sont aussi à la recherche de volontaires pour compléter leurs équipes. Par exemple, à cause du manque de bénévoles, la vestiboutique ne peut malheureusement ouvrir que trois jours sur la semaine. "J’ai une dizaine de bénévoles au total pour les différents services que la Croix-rouge propose. C’est beaucoup de va-et-vient. Si j’avais la main-d’œuvre suffisante, j’ouvrirais davantage."

Différents services de la zone Samson sont ainsi à la recherche de collaborateurs bénévoles, pour des rôles tels qu’un responsable pour le service de transport des personnes et sa logistique, des chauffeurs, des intervenants auprès des personnes isolées, des responsables au service de location de matériel paramédical et des responsables Hestia (activité d’accompagnement et de soutien relationnel à domicile et en maison de repos pour les personnes souffrant de solitude et/ou d’isolement). Brigitte Albert n’a qu’une chose à dire aux intéressés: "Venez nous voir, nous rencontrer. "

https ://volontariat.croix-rouge.be/offres/