Carnaval d’Andenne: après trois ans d’hibernation, les ours vont grogner à nouveau

Après une pause forcée qui dure depuis 2020, les participants sont évidemment très motivés, comme l’explique Christian Limet, le président de l’ASBL Carnaval des Ours. "Tout le monde attend le départ avec impatience, cette année particulièrement car leur travail a été important, plus que d’habitude. Tout était prêt il y a trois ans, les costumes et les chars. Depuis, tout était endormi, voire à l’abandon pour certains. Il a donc fallu adapter les costumes aux enfants qui ont grandi, tout rafraîchir. Comme le prix des matériaux a augmenté, c’est un carnaval qui coûte aussi plus cher, mais la frustration des trois dernières années s’est transformée en motivation. On espère que le public suivra évidemment"

Un record

Les stars du jour seront bien sûr les ours bruns, beiges ou noirs qui animeront le cortège par plusieurs groupes et grimages distincts. Tout au long de l’après-midi, ils taquinent les passants et les géants Fonzy et Martin II. Les organisateurs du Carnaval des Ours n’ont pas fait les choses à moitié pour leur grand retour "Pas moins de 600 ours issus de cinq groupements déambuleront dans les rues d’Andenne: Les Ours en Fête, qui compte près de 250 membres, contre une soixantaine en moyenne pour le reste, les Laids Tarés, le Retours aux s’Ours, les scouts et la Cage aux Demoiselles ainsi que, cette année, la Maison des Jeunes le Hangar associée à l’Envol, une nouvelle harde. "

Ils ne seront pas les seuls à animer la foule. Pendant les mois qui précèdent le cortège, des groupes locaux se préparent et rivalisent d’imagination pour proposer chaque année des costumes et des décors, toujours hauts en couleur. À leurs côtés, une trentaine de chars plus créatifs les uns que les autres seront également de la partie. "On peut souligner une troupe de Amay qui aura un grand char sur le thème de Star Wars, et un autre qui viendra avec les personnages de Mickey." Ce n’est pas tout puisque fanfares, pom-pom girls et majorettes feront aussi partie de la meute. "Une fanfare originaire d’Ath composée de 70 membres sera elle aussi présente. Au total, près de 2 000 personnes feront partie du cortège."

Horaire inchangé

Comme à l’accoutumée, c’est à 14 heures que s’élancera, de la rue Brun, le cortège. Il remontera toute la rue du commerce, et fera demi-tour au-dessus de la rue du pont. Ensuite, la meute empruntera l’Avenue Roi Albert et bifurquera sur la rue frère Orban pour retrouver la place des tilleuls. Un dernier tour par les rues Brun, Defnet et Bertrand s’effectuera avant l’arrivée sur la place des tilleuls vers 17 h 30 et son rondeau final. À 18 heures, tous les yeux seront rivés sur le balcon de l’hôtel de ville pour le traditionnel lancer d’ours en peluche. "Ce seront le roi et la reine de 2020 (N.D.L.R.: élus en amont du carnaval) qui officieront au lancer. Là encore, il y a eu du travail dans la mise au point des costumes, surtout pour leurs princes et princesses. L’un avait 12 ans à l’époque, il en a 15 maintenant, il a fallu tout réadapter. Tous lanceront 350 ours en peluche au public, un record, là aussi, puisqu’on en comptera une centaine de plus qu’avant. "