Arbitre: José Godefroid.

Cartes jaunes: Rigo, Es-Shimi.

Buts: Sacré (0-1, 9e), Lorent (0-2, 15e), Nowakowski (1-2, 30e), Lorent (1-3, 44e), Sacré (1-4 pen., 48e), Sacré (1-5, 73e), Vanhorick (2-5, 90e+1).

ANDENNE: Luyten, Es-Shimi, Beaujan, Nowakowski, Mamona, Vanhorick, Benotham, Bongiovanni, Rigo, Polizzi (68e Binon), Dujardin (65e Selahi).

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Carpiaux (77e Poncin), Lakhouil (72e Guidon), Lunzanga (60e Pirson) Nsadisa, Preudhomme, Lorent, Camara, Vasseur, Wauquaire, Collard, Sacré.

Dernière au classement, l’équipe d’Andenne avait la pression pour prendre les trois points, ce dimanche, face à Fernelmont.

Mais l’équipe visiteuse était déterminée à remporter cette rencontre et prenait l’avantage dès le coup de sifflet.

Après quinze minutes, Fernelmont menait de deux buts. Et venait creuser l’écart avant la pause, grâce à un doublé de Germain Lorent.

"Ça fait longtemps que je n’avais pas marqué, donc ça fait plaisir. Voilà, on n’était pas dans le match, on marque sur deux phases arrêtées, donc ça nous remet dedans. Andenne a coulé après le 1-3 et a abandonné en seconde mi-temps", lançait-il après la rencontre.

Les "Oursons" ont eu beau essayer de revenir, rien n’y a fait. Kévin Sacré parachevait son triplé et assommait Andenne. "On a été plus réalistes."

Fernelmont pointe désormais à la 8e place, avec 32 points. Andenne reste toujours lanterne rouge, avec 14 unités. Une situation préoccupante. Dominique Cuvelier, qui a repris la main il y a quelques jours, en convenait. "C’est inquiétant, on sait qu’on va devoir aller jusqu’au bout. On va se battre, mais si eux, les joueurs, ne mettent pas l’envie, la mentalité qu’il faut dans les matchs, ça ne va pas aller. Ils font une très belle première mi-temps, et puis plus rien. Je leur ai dit: “on n’a pas la baguette magique pour vous changer”."

Il reste six matchs aux "Oursons" pour essayer de se sauver.