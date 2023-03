Andenne: un homme retrouvé mort dans sa maison incendiée

Ce mercredi, peu avant midi, un membre du personnel du CPAS est venu livrer un repas à l’occupant des lieux. Il s’agit d’un homme d’une cinquantaine d’années qui vivait seul à cet endroit. La livreuse trouve porte de bois et s’en inquiète auprès du père de l’occupant. Ce dernier viendra sur les lieux ouvrira la porte et s’aventurera dans les pièces de la maison. "Je lui ai prêté une lampe de poche. L’électricité était coupée et il faisait tout à fait noir dans la maison", détaille un voisin.

Le papa fera malheureusement la macabre découverte. Différentes pièces ont été détruites par les flammes et la fumée et l’occupant des lieux n’a pas survécu à cet incendie.

"On ne le voyait pas beaucoup", explique une autre voisine. "Il avait aussi des soucis de santé et de mobilité."

Les policiers de la zone des Arches sont descendus sur les lieux pour procéder à différentes vérifications.

Le parquet de Namur a également été avisé des faits. Le but est bien évidemment de connaître l’origine de cet incendie. Et de la triste fin de l’habitant de cette maison de la rue de Sclaigneaux.