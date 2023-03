Ciney : des robots en Lego s’affrontent lors d’un concours d’agilité

Mais l’audace a payé lors de la partie. "Le robot a un peu bafouillé sur le milieu, on a eu deux ou trois problèmes, mais ça a bien fonctionné, analyse Sasha. On a fait 145 points dans la troisième manche, après 90 dans la première et 125 dans la deuxième…"

Les Robobears, c’est l’équipe de l’Institut Sainte-Begge d’Andenne qui participait ce week-end à la First Lego League, à Ciney Expo. Cette amicale compétition a rassemblé 23 équipes scolaires venues de Wallonie. Le défi: construire et programmer un robot afin qu’il accomplisse avec précision une série de tâches – livrer des cargaisons diverses – en un temps imparti sur le plateau de jeu et sous le regard de juges impitoyables.

"En septembre, on a reçu un coffret avec un cerveau électronique, des moteurs, des capteurs et des pièces Lego, explique Tommy Berben, coach de l’équipe et titulaire de cette classe de 2e secondaire de l’enseignement général. À partir de là, tout était à inventer. Analyser les problématiques, élaborer un robot capable d’y répondre, traduire les mouvements en code informatique: un vrai travail scientifique, en somme."

"On ne travaille pas, là"

Les 20 élèves de la classe ont participé au projet, dans le cadre du cours d’éducation par la technologie, à raison d’une heure par semaine. "Ils étaient très en demande, se réjouit l’enseignant. On se retrouvait même lors des temps de midi et des heures d’étude. Ils m’ont parfois retenu à l’école après la journée pour avancer sur le projet !"

Pour leur première participation à la First Lego League, les Robobears n’ont pas décroché de ticket pour la suite de la compétition, en Flandre, mais ils ont réussi. "On s’est bien amusés et on repart contents, conclut Sasha. On est fiers de l’équipe et on espère faire mieux l’année prochaine…" Leur prof tire un bilan tout aussi positif: "Mon challenge était de les motiver et de les mener jusqu’au bout de l’aventure. Ça a marché du tonnerre ! J’ai découvert mes élèves sous un autre jour. Durant la préparation, i ls m’ont souvent dit: “On ne travaille pas, là, monsieur. On s’amuse.” C’était gagné: ils s’amusaient et moi je savais la diversité des apprentissages qui se trouvaient derrière."