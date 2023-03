Andenne: il devait sortir de prison en juin 2025… mais il a aggravé son cas en planquant 207 g de cannabis dans son caleçon

En effet, le 2 novembre dernier à la prison d’Andenne, au retour d’une permission de sortie destinée à consulter un psychologue, il a été “pincé” avec 207 grammes de cannabis cachés dans le caleçon. "Les autres détenus m’ont mis la pression pour faire entrer la drogue quand ils ont su que j’avais une permission de sortie. Pour ma part, cela fait 2 ans que je ne consomme plus. On menaçait de s’en prendre à ma famille, alors j’ai accepté", expliquait-il le 2 février lors de l’audience. Bien mal lui en a pris car en agissant de la sorte, il aggrave son cas. Plusieurs sursis probatoires risquent de tomber et il pourrait passer un bout de temps supplémentaire derrière les barreaux.