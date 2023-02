Petronella Mazurkiewicz, dite "Nella", c’est effectivement plus aisé, a vu le jour le 20 février 1923, à Rutka, un petit village de Pologne.

Lors de l’invasion de la Pologne, en 1940, Nella est envoyée en Allemagne pour travailler dans une exploitation agricole. C’est là qu’elle rencontre un Belge, Albert Henroteaux, prisonnier également.

À la fin de la guerre, n’ayant pas de nouvelle de sa famille, elle suit Albert en Belgique et fonde, avec lui, une famille. Tous deux se lancent dans l’agriculture et de leur union naissent 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Ceux-ci lui ont donné 7 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants.

Nella a la douleur de perdre ses 2 aînés et son mari mais elle décide de poursuivre le travail dans l’exploitation familiale.

C’est en 1975, lors d’un voyage en Pologne, qu’elle retrouve sa famille à laquelle elle envoie régulièrement des vivres et des vêtements.

Dotée d’une santé de fer, Nella n’a jamais compté ses heures dans son travail et ne se plaignait jamais. Mais, en 2013, une mauvaise chute l’oblige à rejoindre la résidence Saint-Charles où elle reçoit un bon accueil des sœurs et plus particulièrement de feue sœur Marie-Philippe.

C’est entourée de sa famille et du personnel soignant de la résidence que Nella a fêté dignement cet anniversaire exceptionnel.