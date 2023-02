Foly à Andenne, samedi soir : toute la musique que Liane aime, elle vient de là, elle vient du... jazz, et pas que (interview)

Je dois vous avouer que j’aime toutes les musiques. Depuis que je suis très jeune puisque j’ai eu la chance de naître dans une famille mélomane. Vivre sans musique n’aurait eu aucun sens. C’est, à mon avis, la plus belle fréquence d’amour universel de partage, d’harmonie et d’émotion. Le jazz n’est pas le seul univers qui me transporte. J’écoute des univers multiples et riches, d’artistes inspirés qui m’ont transmis l’envie d’être sur scène, de continuer ce chemin.

Tour à tour, dans votre jeunesse, vous avez fait du chant, de la danse, du piano, du solfège. Baigner dedans, ça aurait pu vous donner envie d’aller voir ailleurs.

J’ai été passionnée par l’artistique dès mon enfance, à travers différentes disciplines, ce qui explique mes facettes. Toutes ont une seule résonance: la voix. La voix grandit avec l’âge, l’expérience. J’ai la chance de faire un métier que j’aime par-dessus tout mais je n’oublie jamais que sans le public fidèle et aimant, je n’aurais pas eu le même parcours. Je lui dois tout et c’est très émouvant de le sentir heureux.

Outre le public, votre voix trouvera comme seul allié, un piano, ce samedi soir.

C’est un désir de dénuement sur des chansons devenues des standards, qui ont traversé le temps et ont été écrites par des compositeurs français mais interprétées aussi en anglais. C’est un hommage à notre culture et au rayonnement international qu’elle a suscité.

Yacine Malek, le jeune pianiste talentueux qui m’accompagne, fut le dernier disciple de Michel Petrucciani qui était mon ami. La boucle est joliment bouclée.

Le rendez-vous andennais est l’un de vos deux seuls concerts, à proprement parler, cette année. Le reste sera consacré à votre spectacle d’imitations.

Un one woman show, interactif: La folle repart en thèse. Une manière de clôturer une trilogie de pièces théâtrales et musicales qui allient chant, imitation et humour.

Après le confinement, le choix d’un seule en scène était évident, pour balayer ce cauchemar, écouter les âmes en carence de rire et de divertissement.

Je suis issue d’une famille très drôle. Le magasin de mes parents s’appelait La Droguerie du sourire. Déjà tout un programme. Mes parents, j’y pense chaque jour, ce sont eux qui m’envoient force et lumière. Ils m’ont donné la vie et je veux toujours les voir sourire.

Et la musique alors ?

À part ce soir, je la remets à plus tard, je ne peux pas trop me disperser et mélanger les genres. Chaque projet a son tour de piste. Déjà qu’on me surnomme le couteau suisse. (elle rit).

Et on perçoit toujours le même entrain chez vous.

À l’âge de 12 ans, je suis rentrée dans l’orchestre familial Black and White. Le début d’une folle aventure jusqu’à cette année où je fête mes 35 ans de carrière et mes 60 ans. Comme j’aime le dire, oui, je suis sexygénaire !

Notre profession demande rigueur, énergie, équilibre mental et physique, c’est sportif et endurant. Mais comme disait Barbara "Je suis une femme qui chante et je vis l’instant présent violemment ".

Je n’ai jamais perdu de vue que nous ne sommes jamais certains de nos choix, on avance avec instinct. Perdurer est le plus compliqué. Il y a dans mon parcours une dimension spirituelle qui a été indispensable, à laquelle je tiens et j’en suis très reconnaissante. L’inattendu, les rencontres, les échecs, le succès, les étapes, les progrès, les déceptions, les joies, les émotions, le trac, les angoisses, les peurs, les pressions, les envies, les larmes… tout sert, tout est une construction bénéfique. Comme respecter le public et savoir mesurer, cibler ses désirs et ses attentes.

Quelle sera la suite ?

Un rêve inassouvi, imaginé il y a plus de 20 ans, aux côtés de Michel Legrand, un pur bonheur. Pour 2024-2025, j’ai le projet d’un symphonique tour qui reprendrait mon répertoire et des reprises de mes coups de cœur. Je prépare pour très bientôt un retour en Belgique, évidemment. J’adore venir ici, depuis si longtemps. Le public est fantastique et je me sens bien chez vous.

Pour le reste, ma vie est une improvisation organisée. J’ai la chance d’être indépendante et de pouvoir créer mes projets, de les mener à terme avec mon alter ego, Laurent Baron, depuis 28 ans. Je continue à apprendre, jour après jour, à m’améliorer au max. J’ai appris que l’on est tous responsable de son bonheur autant que de ses erreurs. La vie est une école, elle est belle, brève et magique. Le temps passe vite, il faut le déguster.

Vous qui êtes chanteuse, actrice, animatrice télé et radio, humoriste… y’a-t-il encore l’une ou l’autre corde que vous voudriez ajouter à votre arc ?

J’ai encore des rêves, des projets, des voyages et des paillettes plein la tête. Je suis une optimiste, utopiste même, moins naïve qu’avant, cela dit. Mais si l’on m’offrait une baguette magique, je ne reviendrais jamais en arrière car j’avance.

Liane Foly, "I love jazz", ce samedi 18/02 à 20 h 30. Info et réservations: bit.ly/415pcJ5