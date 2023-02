Andenne et le village italien de Mottafollone resserrent leurs liens d’amitié

Un premier pacte d’amitié entre les deux municipalités a été signé en 2005. Quelques voyages ont été organisés ces dernières années. Dernièrement, pour la première fois, une délégation officielle andennaise s’est rendue à Mottafollone, à l’initiative des autorités communales locales disposant de fonds européens pour concrétiser le jumelage et permettre l’accueil des représentants de la ville amie.

Cette délégation, d’une petite trentaine de personnes, était principalement constituée de membres du conseil communal. Elle a séjourné du 3 au 10 février dans le village italien ou ses environs proches.

Au lendemain de son arrivée, la délégation andennaise a été conviée à la maison communale par les autorités locales. En l’absence du bourgmestre Claude Eerdekens, l’échevine Françoise Léonard, en charge des jumelages, a signé le pacte d’amitié avec le premier citoyen de Mottafollone, Roméo Basile. Cet accord vise à instaurer, développer, consolider des relations fructueuses d’amitié, de solidarité, d’hospitalité, d’échanges culturels et de connaissances réciproques avec de nombreuses initiatives futures.

La fête du village plus faste

D’un avis unanime, les Andennais soulignent l’accueil chaleureux prouvant que l’hospitalité italienne n’est pas une légende. De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour rendre le séjour des invités le plus agréable possible. Le festival annuel du village a été plus faste que d’habitude avec du folklore, de la musique, le chanteur local Cece Barretta, un feu d’artifice et bien sûr de la gastronomie italienne à profusion.

D’autre part, les Andennais ont pu découvrir une magnifique région, des paysages montagneux contrastant avec la mer Ionienne et la mer Thyrrhénienne toutes proches.

Des visites culturelles se sont succédé, notamment Altomonte, le village natal de la reine Paola, considéré comme l’un des plus beaux d’Italie. Les Belges ont pu également découvrir les ressources économiques de la région et ses nombreux atouts touristiques.

La visite de l’école de Mottafollone a particulièrement ému les visiteurs. Ils ont été reçus par une septantaine d’enfants, de la maternelle au lycée. Ceux-ci ont accueilli les Andennais par des chants, dont, bien sûr, l’hymne national italien. Les enseignants ont ensuite ouvert leur classe aux Andennais.

Au moment de prendre congé à l’issue du séjour, Françoise Léonard a assuré que, très bientôt, la Ville d’Andenne rendra la pareille à leurs hôtes