Andenne: la maison des jeunes Le Hangar vient en aide aux victimes du séisme et lance un appel aux dons

Démarrée, mercredi après-midi, une collecte de produits de première nécessité est organisée ces jeudi 9 et vendredi 10 février, de 12 à 20 heures. Le rendez-vous est fixé au 3, rue Provost, à Andenne où les animateurs et les jeunes du Hangar vous attendent pour réceptionner les dons. "C’est effroyable ce qui se passe là-bas. Nous avons décidé de nous concentrer sur des produits bien spécifiques, commente Kevin Goossens, responsable. Nous sommes preneurs de couvertures, de langes, de produits d’hygiène et de tentes."

Le nombre des victimes sans cesse croissant, les conditions dans lesquelles les équipes de secours doivent travailler et la situation que vivent les deux peuples ne peuvent qu’encourager Le Hangar à, une fois encore, demander le soutien des Andennais. Pour ce qui est du transport, la solidarité entre Maisons de Jeunes fonctionne. "Voilà deux ans, lorsque je passais mon BAGIC (Brevet d’Aptitude à la Gestion d’Institutions Culturelles), j’ai eu l’occasion de rencontrer des responsables de MJ de Bruxelles, commente Kevin. Depuis la catastrophe, une mobilisation énorme s’est faite au vu de la représentation à Bruxelles des communautés turque et syrienne". C’est ainsi qu’une chaîne de solidarité s’est mise en place.

Dès lundi, la récolte de ces trois jours devrait prendre la direction du Palais 11, au Heysel, où sont rassemblés les dons destinés aux populations victimes du séisme. "Un premier départ est déjà prévu vendredi, commente le responsable du Hangar. Mais nous préférons prendre un maximum et intégrer le second convoi." Une initiative que les membres de la MJ ne pouvaient qu’entreprendre au vu des images que nous renvoient ces zones dévastées.