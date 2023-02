Arbitre: Lemaire.

Cartes jaunes: Gonset, Sciullintano, Struvay, Falise, Gérard, Tricnaux, Corhay, Mohimont, Mamona.

Carte rouge: Struvay (56e 2 j.).

Buts: Mamona (1-0, 11e ; 2-1, 45e), Leclercq (1-1, 35e), Nowakowski (3-1, 76e).

ANDENNE: Luyten, Vanhorick, Mutanda, Es-Shimi, Corra (5e Beaujean), Falise (77e Stavaux), Mota, Sciullintano, Nowakowski (81e Landu Tubi), Aghyal (75e Dujardin), Mamona.

HAVERSIN: Gérard, Michel, Mohimont, Struvay, Piraux, Gonset (63e Solot), Corhay (71e Davin), Pellegrino (63e Thonon), Koné, Leclercq, Tricnaux.

Les Oursons profitent rapidement d’une des incursions de leur arrière gauche pour débloquer le marquoir. À la réception d'un corner de Vanhorick, le tir d’Es-Shimi, en piston très efficace, est contré: Mamona suit bien et pousse le ballon dans les buts. Haversin met plus de temps à rentrer dans la partie mais Andenne, plus offensif, peine à cadrer. À la 35e, Tricnaux botte un corner repris rageusement de la tête par Leclercq, pour égaliser. Les visiteurs venaient pourtant de donner le ton en alertant Luyten 30 secondes plus tôt, sur un corner du premier cité que Leclercq avait manqué dévier dans le petit filet.

Si Leclercq, lancé par Tricnaux (encore), rate le break avant la pause, Mamona ne se loupe (presque) pas dans l’autre sens. À la dernière seconde des arrêts de jeu, bien servi par Aghyal, il se joue du portier cinacien avant de frapper sur le montant, puis de renvoyer le cuir au fond des filets.

Au 2e time, Aghyal a tout le loisir de signer le 3-1 de la tête mais place hors cadre. Haversin craque quelques minutes plus tard. Struvay, pour une faute d’antijeu, écope d’une deuxième jaune. Mécontente, son équipe manifeste sa colère et l’arbitre dégaine des cartes à 4 joueurs et au coach haversinois. "On a beau râler, il y a faute, commente Baptiste Michel. À dix, des espaces se forment et on joue pour ne pas perdre." Cela se traduit par l’une ou l’autre contre-attaque des Noirs, mais Andenne peut continuer à pousser vers l’avant. Pourtant, malgré des tentatives de Mamona, Mota ou Stavaux, les locaux ne clôturent l’addition qu’à 3-1, d’un tir de Nowakowski mal négocié par Gérard. "On a bien joué, mais sans être dangereux, souligne Benjamin Falise. On doit régler ça car il y a des matches où on n’aura pas autant d’opportunités. "