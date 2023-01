Andenne : éleveur d’oiseaux, Marcel remporte deux médailles à Naples (photos et vidéo)

En janvier, Marcel Simon a participé à la 70 édition du Championnat du monde d’ornithologie, qui se déroulait à Naples. Il a décroché une médaille d’or et une médaille d’argent pour deux de ses oiseaux hybrides (mélange de deux races différentes) dans la catégorie "mutation hybride australien". Lors de cette compétition, 21 618 oiseaux venus du monde entier ont été jugés sur leur posture, leur couleur et leur chant.

Une passion depuis plus de 60 ans

"Les oiseaux, c’est une histoire de famille : mon grand-père et mon oncle en élevaient déjà, détaille le Sclaynois. Moi, je devais avoir 10 ans quand j’ai eu mon premier oiseau. J’ai commencé avec des canaris. Aujourd’hui, j’élève des exotiques Australiens, Ce sont des oiseaux qui viennent comme leur nom l’indique d’Australie. On retrouve des diamants mandarins, des diamants de bichenov, des diamants modestes, etc. Depuis quelques années, je me spécialise dans les hybrides."

Naples n’était pas son premier championnat puisque l’homme âgé de 73 ans a par le passé pris son envol pour le Portugal, la France, la Hollande ou l’Espagne. L’éleveur a remporté de multiples récompenses durant sa longue carrière, dont une médaille d’or en Belgique. Mais ce passe-temps lui apporte bien plus que des prix: "Ce que j’apprécie dans l’élevage d’oiseaux, c’est le calme que cela me procure, une certaine sérénité. J’en apprends beaucoup, aussi."

Le compagnonnage avec les petits volatiles ne prendra pas fin de sitôt. "Je souhaiterais encore faire les championnats des deux prochaines années, en Espagne en 2024 et en Belgique en 2025. Après cela, je pense que je m’arrêterai", conclut Marcel.