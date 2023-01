Andenne: il s'amuse avec une arme perdue par un policier

Un agent va même effectuer une fouille un peu plus complète de son véhicule. Et à cette occasion, dans un faux mouvement, le policier va laisser tomber son arme.

L’Andennais s’explique avec les autres agents, quelque peu éloigné de sa VW Passat. Mais il va devoir y revenir pour récupérer quelques papiers. Et c’est là qu’il voit le pistolet abandonné involontairement. Et là, il n’a pas la bonne réaction.

"Vu son état, il a estimé que s’il revenait avec l’arme en main, cela allait être mal perçu", tente de justifier son avocate. Mais Ludovic n’a rien trouvé de mieux que de glisser le pistolet dans son pantalon. L’arme sera retrouvée rapidement, au cours d’une nouvelle fouille. On reproche aussi au fantasque Andennais une autre attitude pénalement répréhensible. Le 3 mars 2021, il aurait passé un brassard au bras et se serait fait passer pour un policier pour effectuer de faux contrôles. Mais du côté de la défense, on estime que les preuves sont bien trop légères. Ludovic n’a pas été reconnu sur photo par les victimes, et d’autres donnent des caractéristiques physiques qui ne sont pas vraiment les siennes.

Le parquet réclame une peine d’un an de prison et de 400€ d’amende pour faire comprendre qu’on ne "joue" pas au policier ni avec l’arme de celui-ci impunément.