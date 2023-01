Grange aménagée ou villa de luxe ? La remise en état est exigée

L’avocat de la Ville d’Andenne et le substitut Herbay soulignent l’opacité qui entoure les actes de propriété des terrains concernés. Ceux-ci appartenaient initialement aux parents du prévenu, lui ont ensuite été revendus à lui et son épouse, alors que l’un des bâtiments a été érigé sur un terrain appartenant à la voisine. Tous les 5 doivent donc répondre des mêmes préventions. L’avocat de la Commune d’Andenne faisait remarquer: "Il s’agit plus d’une luxueuse villa, possédant son propre chemin d’accès et donc potentiellement louable, que d’une grange. Et l’abri agricole s’apparente plutôt à un garage. Le terrain étant situé en zone agricole, un permis d’urbanisme aurait dû être sollicité."

D’une seule voix, la Ville d’Andenne et le fonctionnaire délégué demandent la remise en état des lieux. Le substitut Herbay, regrettant la politique du fait accompli, requiert une amende de 1 000 euros pour chacun des 5 prévenus, sans s’opposer à un sursis partiel. Le conseil des prévenus demande qu’une mesure de réparation plus adaptée qu’une remise en état, une régularisation par exemple, soit exigée. Et que le montant de l’amende prononcée soit minimal.

Jugement le 13 février.