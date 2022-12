Règlement de comptes à la prison d’Andenne

En cause ? Une scène l’impliquant avec deux codétenus dans un règlement de compte qui s’est déroulé à la prison d’Andenne le 3 mai 2019. Un autre détenu a ce jour-là été roué de coups et s’est retrouvé en incapacité. "Je suis en aveux des faits, j’en suis désolé. Les frères de la personne qui a été frappée se servaient de moi pour faire entrer de la drogue dans la prison. On profitait de moi et cela a dégénéré."