Tony Stark, héros BD d’Aidans, cousin andennais de Largo Winch: un spectaculaire amour de la nature en intégrales

Des années plus tard, c’est pourtant bien une double-intégrale (2 x 192 pages, regroupant huit histoires, dont deux inédites en français) qui déboule, aux éditions bruxelloises BD Must et devrait trouver sa place au pied des sapins bédéphiles.

Tony Stark, le héros créé par Édouard Aidans (assisté par son épouse Luce aux couleurs et, pour les cadres et les décors, d’un autre Namurois, Claude Laverdure) retrouve ainsi son cheval et s’offre un supplément d’amour des grandes étendues a priori tranquilles, qu’elles soient de pierre ou de glaces, Entre loups et baleines (lire ci-contre), mais aussi quelques personnages guère fréquentables, pourris par l’argent, sale ou pas, ou l’appât du gain quel qu’il soit.

Un homonyme du super-héros

Attendez ! Vous parlez du Tony Stark, super-héros milliardaire avec son armure volante rouge et jaune, qu’on voit dans tant de comics et films Marvel, Iron Man ? Hé non, un homonyme, né sous des crayons virtuoses dans les environs d’Andenne mais citoyen américain post-western, écrivain à succès ayant le goût de l’aventure. Planifiée ou impromptue.

Quand une panthère surgit dans la soirée de gala ou qu’un tournage avec Eastwood, Wayne et Branson – ce film n’existe qu’en BD ! – est interrompu par une horde de chevaux fous, cassant tout sur son passage. Spectacle au grand air et scénarii bien pensés.

©Van Hamme/Aidans chez BD Must

Les armes de Van Hamme

Loin de la haute finance de son demi-frère Largo Winch (né à peu près au même moment… mais en romans), il n’est pas interdit de penser que Tony Stark a permis à Jean Van Hamme, encore très peu connu à l’époque, de faire ses armes dans ce registre baroudeur.

©Van Hamme/Aidans chez Bd Must

Mais pourquoi était-il en froid avec le chaleureux personnage imaginé dans les grandes lignes par Édouard Aidans ? Peut-être parce que le nom de Van Hamme, jusqu’aux présentes intégrales, n’apparaissait pas jusque-là sur la couverture des cinq histoires qu’il avait imaginées. Il faut dire qu’Aidans et Van Hamme avaient trouvé un arrangement " en black ", nous raconte Jean-Michel Boxus, éditeur pour BD Must, qui prouve donc qu’il ne faut jamais dire " jamais " et qu’il n’est pas trop tard pour redécouvrir un dessinateur qui savait diablement y faire. " Quand Tony Stark paraît, dans la deuxième moitié des 70’s, Aidans a atteint sa pleine maturité en dessin, il y a des pages qui font penser à Hermann et ses peintures de couvertures sont époustouflantes. "

©Aidans

Tony Larivière renchérit: " Tony Stark fait partie des grandes séries d’Aidans, dont on oublie peu à peu l’apport à la BD franco-belge. Ici, BD Must a fait un boulot assez honorable, avec une qualité d’impression qui ne fut pas au rendez-vous des intégrales de Tounga il y a quelques années, par exemple. Le boulot n’est pas simple, il faut retrouver les bons films et les originaux ont trop souvent été dispersés. Édouard en a vendu beaucoup, ce qui n’a pas aidé. Pourtant, c’était un précurseur. N’en déplaise aux Français, son Tounga reste largement supérieur à Rahan, qui n’était pas le premier du genre, comme on l’entend souvent dire. L’homme préhistorique andennais existait bien avant celui de Roger Lécureux et André Chéret. "

Tony Stark, Intégrale I & II, Édouard Aidans & Jean Van Hamme, 192 p./tome, 99,90 €. bdmust.be