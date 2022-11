Et c’est justement pour des faits commis derrière les murs que le jeune Anderlechtois doit à nouveau s’expliquer face à la Justice.

Le 3 mai 2019, Ayoub et d’autres codétenus ont violemment tabassé Samir.

"Je ne sais pas ce qui m’a pris. C’est vrai, c’était une mauvaise pensée", reconnaît le jeune homme. "C’est plus qu’une pensée, ce sont des actes", intervient le juge Thomas Henrion.

Les coups, Yaoub ne les nie pas. Mais il veut rappeler le contexte. "Samir m’obligeait à faire entrer de la drogue dans la prison", continue le prévenu. "Mon client a été menacé par toute la famille de la victime", insiste Me Châaban.

Le jeune homme explique qu’il a été mis rudement sous pression. "Et ce jour-là, au préau, ça a pété", résume-t-il.

Condamné à 28 mois de prison

En décembre 2021, le dossier a déjà été jugé. Mais Yaoub faisait défaut et il avait été finalement condamné à 28 mois de prison.

Vu la gravité des faits et le nombre impressionnant de condamnations antérieures, "toutes liées à des faits de violence", rappelle Thibaut Vandermeiren, le parquet requiert la confirmation de cette sanction.

Du côté de la défense, on insiste sur le changement de trajectoire que Yaoub semble avoir pris ces derniers mois.

"Il a un suivi psychologique, il a trouvé un appartement et est sur le point de décrocher un travail", insiste Me Châaban. "Les soucis étaient aussi liés aux problèmes de stupéfiants et d’alcool", continue le défenseur. Et sur ces points, Yaoub semble avoir effectué un bon bout de chemin.

La défense sollicite une peine de travail, histoire de ne pas gommer en une fois tous les efforts de réinsertion fournis par le jeune homme. Reste à voir si, un an après la précédente condamnation, celle prononcée le 19 décembre prochain sera plus clémente.