500 dons de sang, plasma et plaquettes pour Philippe Légaz: «Probablement un record en Belgique» (vidéo)

"Depuis que je suis arrivée, en 2010, je le vois donner régulièrement. Ici, tout le monde le connait", assure Marie-Noëlle Pichon, infirmière technicienne au centre de don de la Croix-Rouge, à Namur. "Je viens dès que c’est possible! Soit tous les 15 jours à 3 semaines quand je suis en Belgique", explique l’habitué. "J’ai même donné une fois en France, à Gérardmer", ajoute celui qui habite Andenne.

Philippe Légaz donne son sang, son plasma ou ses plaquettes pour la 500e fois. ©© Jacques Duchateau

Un premier don du sang en 1973, à 18 ans

Donner son sang est une évidence pour Philippe. "Enfant, j’avais l’habitude de voir mon père le faire. Je me suis toujours dit qu’un jour, lorsque j’en aurais la possibilité, ça serait mon tour", se souvient-il. En 1973, alors âgé de 18 ans, l’occasion se présente grâce à son professeur de rhéto. Il n’hésite pas une seconde et donne pour la première fois de sa vie, en compagnie de quelques camarades. Il ne s’est jamais arrêté.

Philippe Légaz connait bien le personnel à force de le cotoyer. ©Jacques Duchateau

Il pense avoir sauvé la vie de sa sœur, Carmen

Un don de sang lui reste particulièrement en mémoire. "Un jour ma sœur Carmen, 20 ans à l’époque, a eu un très grave accident. Elle a dû recevoir 4 litres de sang, sachant que le corps humain en contient 6", raconte l’homme originaire de Marchin. "J’avais donné mon sang la semaine juste avant cela. Étant du même groupe sanguin qu’elle, A +, et pensant avoir reconnu mes initiales sur les poches de sang qui lui ont été données, j’aime à penser lui avoir sauvé la vie".

Philippe en profite pour rappeler l’importance des dons: "C’est crucial pour sauver des vies et ce n’est jamais qu’une petite piqure. On peut tous en avoir besoin un jour où l’autre". Depuis qu’il donne, il a entrainé plusieurs personnes de son entourage dans son sillon, notamment deux de ses frères: Thierry et Dominique.

Philippe Légaz donne son sang pour la 500e fois. ©Jacques Duchateau

Continuer tant que c’est possible

Pour lui, il n’est pas encore question d’arrêter. "Je continue tant que c’est possible. Certes, il m’est déjà arrivé de me voir refuser un don à cause d’une tension trop élevée ou de la prise d’un médicament. Mais ce n’est que partie remise à chaque fois", sourit le jeune pensionné qui pense arrêter aux alentours de 70 ans.