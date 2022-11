Trois jeunes Andennais repris en sélection nationale

Ces matchs ont clôturé la deuxième semaine de reprise des Black Bears. "On compte une vingtaine de pratiquants, dont quelques nouveaux, qui découvrent le baseball 5. Et des filles, car il en faut au moins deux sur le terrain. Vendredi, j’avais choisi d’associer chaque fois trois anciens avec deux néophytes. Dans l’ensemble, je suis très satisfait de mes joueurs. Face à des jeunes de l’Académie, qui avaient déjà quelques rencontres et entraînements dans les jambes, je trouve que nous étions bien en place. Avec une ou deux semaines supplémentaires, nous aurions commis moins d’erreurs défensives et affiché plus de justesse au niveau de l’offensive."

Il n’y aura pas encore de compétition officielle, cette saison, pour les Andennais. "On songe à en créer une, mais en vue de la campagne suivante. Nous sommes toujours les seuls, avec le club de Binche, à proposer une équipe. On va donc tenter de participer à un maximum de tournois, principalement en France. On sera à Paris la semaine prochaine, et deux fois à Valenciennes début 2023. Et on organisera toujours notre Open, en février."