Tatouage contre croquettes pour chiens : gros succès à Andenne

Ce concept original, on le doit à Christophe Collard, alias The Needle Boy. Outre sa passion clairement affichée pour le tatouage, cet Andennais ne cache pas non plus sa détermination lorsqu’il s’agit de défendre les animaux de compagnie et spécialement les moins favorisés d’entre eux. Après le succès de ses deux "Dog wash du cœur" (prise en charge par une toiletteuse de chiens vivant en milieu précarisé), Christophe a voulu mêler ses deux passions: le tattoo et la cause animale.

Pari osé auquel ont répondu présents sept amis tatoueurs prêts à travailler non-stop de 10 à 18 h, pour récolter un maximum de nourriture. "À 8 h 30, une trentaine de personnes faisait déjà la file," confie Christophe. Ceux-là étaient bien décidés à passer sous l’aiguille. D’autres, par contre, sont venus pour soutenir l’initiative et apporter de quoi faire grimper la balance.

Une dame avec 200 kg

"Une dame est venue avec, dans sa voiture, 10 sacs de 20 kilos, commente l’organisateur. Elle ne souhaitait rien en retour. J’ai été très ému par ces personnes venues échanger. L’une d’elle venait de perdre son petit compagnon il y a 6 mois. Elle l’avait adopté là où Nougat se trouvait. Je n’ai pu m’empêcher de pleurer". Nougat, le binôme de Christophe dont il a fait la connaissance voici près de 8 ans à la SPA de Cointe, l’une des bénéficiaires des dons en croquettes.

Les anecdotes émouvantes n’ont pas manqué. Les demandes farfelues non plus. " Une jeune femme a demandé qu’on reproduise l’élan" tatoué "par François Damiens, dans le cadre d’une caméra cachée (NDLR: coucou petite perruche)". Élan qui a trouvé place sur le haut d’une fesse. De quoi mettre l’ambiance dans une journée de travail qui a joué les prolongations jusqu’à 20 heures. Le tout dans la bonne humeur.

"Des gens ont fait le déplacement de Mouscron, Lille, Metz. Des participants de l’émission Nom d’un chien (auquel Nougat a participé), ont fait le déplacement et se sont fait tatouer. J’espérais 3 tonnes. On a explosé les compteurs avait 5,2 tonnes. Des gens ont aussi apporté des couvertures, des coussins, des jouets. C’est dingue comme engouement."

Le matériel à peine rangé, Christophe Collard a déjà en tête, pour 2023, une 2e édition XXL qui devrait se dérouler à la salle polyvalente du Centre culturel d’Andenne. On annonce la présence d’une vingtaine de tatoueurs. De quoi trouver son bonheur et faire celui des animaux qui n’y ont pas toujours eu droit .