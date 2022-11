Andenne : un spectacle musical et poétique autour de Vivaldi

Le Goût des Saisons est le fruit du travail des stagiaires, durant cinq jours autour de Vivaldi, sous la houlette de Vincent Dujardin (scénario et mise en scène), Nathalie Laurent, (chef de chœur) et Geneviève Pirotte. Les jeunes étaient également encadrés par le Chœur des Saisons et des artistes confirmés ou professionnels: Iota Gaganas, Anne Bonjean, Mathilde Maurissan, Juliette Doummar et Jean-Denis Piette.

Alliant profondeur et poésie, humour et sensibilité artistique, les quatre saisons ont été rassemblées et peintes sous un jour complètement inattendu.