Assises de Namur: Laurent Badot écope de 30 ans de réclusion pour avoir tué sa mère

Laurent Badot, reconnu coupable jeudi du meurtre de sa mère Myriam Badot le 8 juin 2020 à Andenne, a été condamné vendredi à 30 ans de réclusion par la cour d’assises de Namur. Il avait aussi été reconnu coupable de tortures (notamment parce qu’il avait versé de l’ammoniaque sur elle et l’avait violentée). Cela et le meurtre sur un ascendant, qui plus est sur une personne vulnérable (puisque sa mère était malade et infirme) constituent des circonstances aggravantes.