Procès Badot aux assises de Namur: « Elle était vulnérable, il ne pouvait pas la rater »

Se familiariser avec les diverses qualifications juridiques et rester neutre: tel est en substance, la demande du Parquet, représenté par Virginie Kerkhofs. "Dans la nuit du 7 au 8 juin, Myriam Badot a trouvé la mort dans des circonstances atroces. Myriam (la victime) n’est plus là pour expliquer ce qui s’est passé." Néanmoins, à la lumière des éléments, les faits principaux – le meurtre, la torture, la tentative d’incendie et les coups et blessures entre avril et juin 2020 sont établis. Tout comme les circonstances aggravantes.