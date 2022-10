Assises de Namur : entre Myriam Badot, la mère, et le fils, Laurent, une relation toxique

Selon le conseil de l’accusé, on a tendance à oublier ces gestes "d’attention" portés par son client à l’égard de sa maman. "Quand elle a eu son AVC en 2019, il l’a conduite à l’hôpital (Ndlr: version démentie par la demi-sœur). Il lui ôtait aussi ses chaussures lorsqu’elle tombait endormie." Autre témoignage: celui fourni par le filleul de la victime (partie civile). Celui-ci a déclaré que "Laurent souffrait du délabrement physique de sa maman et de sa plongée dans l’alcoolisme. Ça le rendait fou de rage."

Le dieu Laurent

Me Bruno parle de couple toxique. "La maison, c’est le lieu de culte du dieu Laurent", commente l’avocat. Mais à partir de 19 heures, les rôles auraient tendance à basculer, lorsque l’alcool fait son effet. "À son âge (28 ans au moment des faits), mon client aurait pu voler de ses propres ailes. Mais, il a besoin de ce contact. Ce sont deux personnes qui fonctionnent ensemble. Ils étaient malheureux tous les deux. C’est une relation toxique qui ne s’arrête pas." Dans la nuit du 7 au 8 juin 2020, l’un a (semble-t-il) nettement pris l’ascendant.

Si l’intention homicide n’est pas contestée, ni les circonstances aggravantes comme la vulnérabilité, les tortures sont définitivement écartées. "La torture, c’est maintenir quelqu’un en vie pour qu’il souffre. On parle d’acte de barbarie", commente Me Ricardo Bruno. Pour l’ammoniaque, Laurent Badot l’aurait jeté sur la couette: "S’il voulait faire souffrir sa mère, il aurait jeté le produit à la figure". Par ailleurs, "l’intensité" du produit et la durée d’exposition ne sont pas connues.

Toujours selon la défense, les experts auraient évoqué "une brûlure au 2e degré superficielle". Ce que le Parquet conteste. Pour la défense, l’ensemble des préventions sont reconnues à l’exception des tortures. Laurent Badot était le centre d’attention de sa maman, conclut Me Ricardo Bruno. "Il lui a tout pris, sa santé, son travail mais il l’aimait. À sa façon. "

Au terme des répliques, le jury est rentré en délibération un peu après 16 heures.