Les mots terribles de l’accusé à propos de sa mère à la cour d’assises de Namur : « J’aurais voulu la voir pousser son dernier souffle »

Le psychologue Donatien Macquet et le psychiatre Xavier Bongaerts parlent plutôt de "propos paranoïdes". Ils décideront alors de solliciter l’avis d’un troisième expert. Mais la conclusion du trio sera claire: Laurent Badot ne souffre d’aucun trouble mental, d’aucune pathologie avérée. Il devra donc assumer pleinement la responsabilité de ses actes devant la Justice.

Mais le portrait dressé par les experts n’est pas rose bonbon pour autant. Traits d’une personnalité antisociale, absence de regrets, impulsivité, froideur affective, colères… L’expert psychiatre parlera même d’un "magma émotionnel". La consommation de drogue, plus précisément de la cocaïne, a pu encore amplifier ces tendances inquiétantes. Lors d’un des deux entretiens de juillet, l’accusé dira également qu’il "aurait voulu voir sa mère pousser son dernier souffle." On comprend en cours d’audience qu’il ne s’agit pas là d’une marque d’empathie. Du côté de la défense, Me Brocca se demande si, avec "le sentiment de ne pas être en présence d’une mère aimante, un père absent…", tout cela n’a pas plongé Laurent Badot dans une "anesthésie affective" ? Aux experts, l’accusé expliquera d’ailleurs qu’il a vécu une enfance "chamboulée", qu’il a été souvent rabaissé, qu’il a même dû encaisser des violences physiques. On perçoit aussi que le jeune homme ne supportait voir sa maman sous l’influence de l’alcool. Tout cela a le don de faire réagir les avocats des proches de la victime. "Il faut rappeler que ce qu’on a vu jusqu’à présent c’est qu’il a été trop aimé par sa mère. Ce n’était pas le mal aimé", intervient Me Bernès, pour les parties civiles. "Et quand il s’introduit chez elle, par la fenêtre, dans la nuit du 7 au 8 juin 2020, elle dort tranquillement dans son lit, sans avoir pris une goutte d’alcool."