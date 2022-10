Cour d'assises de Namur : Laurent Badot avoue avoir étouffé sa mère

Il vient d’être interpellé par Me Gruslin, avocat de la partie civile. "Vous avez entendu le témoignage du médecin légiste. On parle de gifles, de griffes, de mains qui bloquent le nez et la bouche de la victime. Qu’en dites-vous ?", interroge le défenseur des intérêts des proches de Myriam Badot, la maman de l’accusé.

De manière détaillée mais précise et compréhensible, le médecin légiste a repris les principaux éléments médico-légaux de ce dossier.

On découvre ainsi toute la fragilité de celle qui perdra la vie le 11 juin 2020, dans son domicile andennais. Avec son mètre septante-cinq, ses cinquante-deux kilos, ses récentes opérations et ses nombreux soucis de santé, Myriam a été plutôt un oiseau pour les chats.

Sur la cause de sa mort, le professeur Beauthier ne veut pas en épingler une seule. La victime présentait en effet de nombreuses fractures au niveau des côtés. On sait que son fils lui avait renversé son lit d’hôpital avant de lui écraser le thorax sous un canapé. Le légiste fait également mention de traces de compression, de la présence de griffes et d’hématomes au niveau du nez et de la bouche. Il y a également des éléments relevés au niveau du cou, ce qui pourrait laisser penser à une manœuvre de strangulation.

Par ailleurs, quand on a découvert le corps sans vie de Myriam Badot, deux essuie-tout lui obstruaient l’entrée de la bouche. Pour l’expert, c’est la combinaison de tous ces éléments qui est donc à l’origine du décès de l’Andennaise de 59 ans.

Le légiste est également revenu sur les traces de brûlures causées par l’ammoniaque versé sur la peau de la victime. "Il s’agit de brûlures au deuxième degré. L’épiderme était décollé. Il y avait eu formation d’une cloche ", décrit le docteur François Beauthier. Vu la réaction du corps, Myriam Badot était encore vivante quand elle a été aspergée de ce produit extrêmement corrosif, à hauteur du bras et de l’épaule. La question de la douleur (et donc de torture) se pose également. "C’est chimique et l’effet est donc progressif. Cela attaque l’épiderme et puis le derme, et cela touche aussi les terminaisons nerveuses", souligne le médecin légiste. Des éléments qui auront aussi toute leur importance au moment des futures plaidoiries.