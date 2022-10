Assises de Namur: Laurent Badot, une personnalité aux multiples visages

Néanmoins, une personne a offert un portrait plus nuancé de celui que sa tante qualifie de monstre. Ce témoin n’est autre que l’ami qui a recueilli chez lui Laurent Badot, sans savoir qu’il venait de mettre violemment un point final à la vie de sa maman.

Pour ce témoin, Laurent est un bon copain qu’il a connu voilà plus de 10 ans via le milieu du motocross. Le 8 juin 2020, un peu après 18 h, le témoin reçoit un appel de Laurent. "Il est en pleurs. Il a envie de me voir car il ne sait pas où aller." Le témoin décide d’aller le chercher. Il est quelque part dans les bois à 400 mètres derrière le Quick d’Andenne. Laurent sent mauvais. Il porte un jeans taché de sang (le sien) et un vieux pull. L’ami décide de la ramener chez lui, lui faire prendre une douche, lui offrir de quoi manger.

L’accusé reste trois nuits. Il explique à son ami qu’il est au plus bas parce que – en substance – il se dispute avec sa famille. "Il était en détresse. J’ai vu un copain à côté de la plaque. J’ai voulu faire de mon mieux." Celui que l’on présente comme "l’autorité morale" de l’accusé lui a "foutu la paix". Travaillant dans le bâtiment, il l’a embarqué sur chantier afin de l’occuper.

Jamais ils n’ont discuté de l’affaire jusqu’au moment où les médias et les réseaux sociaux font courir l’info que Laurent serait à l’origine de la mort de sa mère. "Jamais, il ne m’a parlé de sa maman." Alors que depuis ce lundi, l’accusé a avoué qu’il savait que sa mère était morte lorsqu’il a quitté la maison rue Sous-Stud.

À la question de savoir pourquoi Laurent nourrissait tant de haine envers sa mère, personne ne le sait vraiment. Les experts, attendus ce mercredi, pourront peut-être apporter une réponse.