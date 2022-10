L’option Falise pour soulager Cuvelier

En accord avec Dominique, Benjamin avait mis un nouveau système en place dès jeudi à l’entraînement. "On l’a appliqué à la perfection en première mi-temps, continue l’ex-joueur de Verlaine et Hamoir notamment. Et c’est dingue ce que je vais dire mais si les joueurs appliquent les consignes et arrêtent de se la couler douce, Andenne pourrait constituer une des belles surprises du second tour. "

Pour ce mardi, Dominique Cuvelier a demandé à Benjamin Falise de préparer l’entraînement. "Mais le coach sera là, insiste celui qui espère encore jouer, si le genou lui permet. On va insister sur la mise en place mardi et jeudi et taper sur le clou. On aura trois joueurs en plus, ça va aider. Je comprends la lassitude de Dominique. Il est seul et prend tout sur lui. Il a l’impression qu’il parle dans le vide, surtout quand on voit comment les joueurs ont lâché prise après le repos. Je ne suis pas là pour prendre sa place mais pour l’aider. Sur le banc ou sur la pelouse car nos jeunes ont aussi besoin de quelqu’un qui parle et qui demande le ballon."