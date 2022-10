La vie, c’est quoi ? Un bouquet de couleurs assemblés par Maud Roegiers, paroles et musique d’Aldebert

Bonjour Maud, après « Pourquoi tu pleures ? » et « Le sais-tu ? », voilà un autre livre-question.

Une question, c’est une bonne porte d’entrée. Lors de mes animations, je me suis souvent rendu compte que les enfants avaient besoin d’un guide pour aller vers des réponses plus créatives. Dans notre société, ils sont tellement mis sur des rails qu’ils se demandent ce qu’est LA bonne réponse. Il n’y en a pas forcément et ce n’est surtout pas celle que les autres attendent. Une fois sorti de ce système, on obtient des pépites !

Alors, c’est quoi « La vie c’est quoi ? »

Ce n’est pas une aventure, c’est une discussion. Il y a quelques années, c’est une amie qui m’a fait découvrir cette chanson. La meilleure de Guillaume Aldebert (chanteur pour les petits et les grands ayant connu un grand succès avec ses albums Enfantillages et présent, notamment, lors de la dernière édition du festival Les Solidarités à Namur), sa plus connue et la plus à part dans son répertoire. En l’entendant, elle m’avait fait penser à mon univers et je l’avais gardée dans un coin de ma tête.

Jusqu’à demander à Aldebert l’autorisation de l’adapter ?

En 2020, pendant le confinement, j’ai redécouvert La vie, c’est quoi ? grâce à la reprise qu’en avaient fait un papa et sa fille dans une vidéo à succès. Cette fois, il fallait trop que je me lance. On m’a toujours appris qu’on ne perd jamais rien à tenter. Je ne connaissais pas Aldebert mais ce n’était pas parce qu’il était super-connu qu’il ne me répondrait pas. Son manager s’est montré intéressé par mon travail. J’ai envoyé quelques-uns de mes livres et Sony a donné son accord.

Et c’était parti pour une aventure aussi intime qu’universelle, avec un artiste qui a l’habitude des collaborations, tant musicales que livresques.

Guillaume m’a laissé carte blanche. Mais j’ai pu échanger avec lui par téléphone pour avoir des informations plus complètes sur certains passages que je n’étais pas sûre de comprendre comme il le fallait, pour les dessiner au mieux. Par exemple: « C’est quoi la sagesse ? C’est Tintin au Tibet. » C’était tout simple: Aldebert se souvenait des moments passés, petit, devant cette bande dessinée. Pour le reste, si cette chanson amène déjà beaucoup d’images quand on l’entend, je voulais être sûre de celles que j’allais choisir. J’avais 3-4 idées par thème, j’ai mis beaucoup de temps dans mes recherches. Plus que pour n’importe quel autre de mes livres. La chanson est un dialogue, je voulais le retracer sans pour autant mettre le duo père-fille au centre de chaque image.

Ce qui permet au lecteur d’être spectateur, comme eux, mais aussi de se projeter. D’autant plus que vous mettez des effets spéciaux à la dernière page.

Je cherchais comment faire participer un peu plus l’enfant, qu’il comprenne que cette histoire parle finalement de lui. J’ai intégré des petits miroirs – défi à l’impression – pour qu’il puisse voir son reflet.

La suite, c’est quoi ?

Des dédicaces et des animations dans les écoles. Au printemps, sortira Les couleurs de demain, album que j’ai réalisé avec la classe de Monsieur Christophe à Bastogne. Très actif sur les réseaux sociaux, il a créé le groupe Facebook Le cartable de M. Christophe, une mine d’or pour tous les instits de Belgique. Quant à Aldebert, il ne ferme pas la porte à d’autres collaborations.

« La vie, c’est quoi ? », Aldebert/Maud Roegiers, Alice Jeunesse, 42p., 14,90€