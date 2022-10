Arbitre: Corbay

Cartes jaunes: Mas, Stavaux, Vanhorick, Luyten, Rigo.

Carte rouge: Libert (2 c.j., 49e).

Buts: Dujardin (1-0, 28e), Libert (1-1, 45e), Boudin (1-2, 60e ; 1-3 pen., 67e), Bongiovanni (2-3, 71e), Rigo (3-3 pen., 86e), Broutin (3-4, 91e).

ANDENNE: Luyten, Es-Shimi, Vanhorick, François, Dujardin, Mas (66e Mota), Nowakowski, Mamona (63e Beaujean), Bongiovanni, Stavaux (63e Selahi), Rigo.

NISMES: Sauvage, Houche, Minet (43e Nava Fernandes), Depotter, Horé, Libert, Delporte (37e Fraiture), Dubuc, Sanchez, Ghazi, Boudin (72e Broutin).

Démissionnaire dimanche dernier, Dominique Cuvelier est finalement resté au poste, convaincu par son président. "Mais là, franchement, je suis fatigué de répéter tout le temps la même chose, sans résultat, commentait, assez résigné, le coach des Oursons après la défaite dans les arrêts de jeu. On parvient à revenir à 3-3 et au lieu d’assurer un point et de se repositionner, on discute, on se désorganise et Broutin marque trop facilement. On se fait prendre comme des U12, c’est lourd… J’ai de braves gars, la connexion est bonne entre nous mais l’équipe du dimanche n’est pas la même que celle que j’entraîne la semaine."

Aux commandes sur leur seule opportunité en première mi-temps, sur un bel envoi de Dujardin, les Andennais résistaient face à des Nismois pas toujours en rythme mais plus dangereux sur des tentatives de Delporte, Sanchez ou Depotter. Bendaha changeait déjà Delporte pour Fraiture dès la 37e pour poser un peu plus le jeu dans le milieu. C’est sur un coup franc qui surprenait le gardien Luyten que les Crayats égalisaient, juste avant la rentrée aux vestiaires.

À la reprise, l’exclusion rapide de Libert ne déstabilisait pas les Nismois. Au contraire, ils prenaient le dessus en quelques minutes. Boudin, servi dans l’axe, marquait le 2-1. Martinez, sur service de l’inépuisable Houche trouvait ensuite la transversale avant que Selahi, tout juste monté au jeu, ne touche Horé dans le rectangle. Boudin transformait le penalty: 1-3. Le buteur ratait dans la foulée le triplé.

Dépassé, Andenne en profitait pourtant pour revenir, un peu par hasard, sur un tir de Bongiovanni. Alors que Nismes gaspillait Rigo poussait Dubuc à la faute et arrachait un penalty qu’il se chargeait de conclure: 3-3. Mais dans les arrêts de jeu, Andenne contestait une faute. Houche en profitait pour jouer vite et isoler Broutin, sans pitié pour les Oursons. "J’ai la chance d’avoir des joueurs de talents, se réjouissait Bendaha. Broutin n’est pas à 100% mais avec ses qualités, sur un quart d’heure, il fait la différence ". Dominique Cuvelier aimerait pouvoir en dire autant.