Le prévenu aurait en effet menacé une dame avec un couteau de cuisine doté d’une lame d’une vingtaine de centimètres. Lame qui a été exhibée, avant d’être plantée dans une table. L’arme était si profondément enfoncée dans ce meuble que notre homme s’est blessé en la retirant. Il a ensuite arraché une plante avant de frapper sa victime avec. Le différend qui opposait les deux protagonistes était relatif… à des crottes de chien.

Pour ces faits et au vu du pedigree du prévenu, le ministère public réclamait une peine ferme d’un an de prison, une amende de 120 euros et la confiscation du couteau utilisé ce jour-là.

Désirant se défendre seul, le prévenu n’a cependant avancé aucun argument pour plaider sa cause dans le cadre de son procès. Quand le président Henrion lui a demandé s’il serait capable de réaliser une peine de travail, ce dernier lui a répondu que ce ne serait pas possible pour lui, étant donné qu’il souffre depuis plusieurs années d’une maladie des os.

Le prévenu a été condamné ce vendredi à une peine de prison de 9 mois et à une amende de 120 euros.