Andenne: Cuvelier bien au poste ce mardi

À chaud, dans la foulée de la nouvelle lourde défaite à Fernelmont, Dominique Cuvelier avait remis son tablier. Mais après une nuit de réflexion et une bonne discussion avec le président, le coach andennais sera bien sur le terrain pour donner l’entraînement ce mardi. "On peut mettre n’importe quel entraîneur, même Mourinho, cela ne changera rien à notre situation, explique calmement Philippe Rasquin, très lucide quant au niveau de son équipe. On a fait le choix d’un recrutement plus local car on entendait pas mal de critiques de gens qui ne venaient plus voir à cause de la mentalité trop" Carolo "qui régnait dans le club. Je peux l’entendre. Mais ces dernières saisons, si on avait quelques caractères dans le groupe, sur le terrain, le niveau était plus fort. Il y avait aussi plus de hargne que maintenant. Fernelmont n’est pas plus fort que nous mais ils mettent beaucoup plus de cœur à l’ouvrage. On avait eu un regain d’espoir après Evelette, mais on a de nouveau touché le fond dimanche."