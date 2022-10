Passage à tabac à Andenne : une peine de travail de 200 heures

Le 2 septembre, Adam comparaissait devant le tribunal correctionnel de Namur. Il était accompagné ce jour-là d’un mineur, d’un autre majeur dont il n’a pas donné le nom, et d’une quatrième personne qui est venue le récupérer après ce passage à tabac en bonne et due forme. "Il y avait eu un différend avec un ami. J’ai vu que cette personne posait son sac et semblait vouloir en découdre et j’ai frappé le premier."