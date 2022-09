Bruit des clubs de tir à Andenne : « La guerre sera totale », dit Eerdekens

Permis plus restrictifs

Les nuisances ne concernant pas seulement Sclayn, mais aussi Seilles et même Petit-Waret, embraye Claude Eerdekens. Qui explique que les conditions des permis viennent d’être modifiées et durcies, pour les deux endroits. Le tir est interdit le dimanche et seulement autorisé le jeudi, vendredi et samedi de 10 à 12h et de 14 à 17h. Avec un maximum de 200 tirs par heure en semaine et de 60 tirs par heure le samedi. La détonation ne peut excéder 60 dB.

Face à ces normes plus restrictives, les deux clubs ont saisi le gouvernement wallon d’un recours. "Ils nous déclarent la guerre? Très bien : la guerre sera totale, annonce Claude Eerdekens. Nous irons jusqu’au bout afin d’apporter à nos concitoyens la quiétude et le respect auxquels ils ont droit."

La Ville a fait l’acquisition d’un sonomètre, et elle va bientôt dégainer. "Deux agents communaux vont prochainement prêter serment devant le tribunal de première instance, détaille le bourgmestre. Ils pourront ensuite constater les infractions et dresser des PV, à l’instar d’un policier. Un de ces derniers samedis, on tirait encore à 18h, à Chérimont, et plus que 60 fois par heure. Il va falloir être au taquet en permanence."

Un 4x4 d’un autre âge

Sur le site de Chérimont existe aussi un circuit pour véhicules 4x4. Son exploitation est bruyante mais cause surtout des coulées de boue qui aboutissent sur la RN90, dénonce Claude Eerdekens. "Nous avons décidé d’ester en justice… Ils tournent comme s’ils étaient au Paris-Dakar et creusent des sillons. Quand on voit les enjeux climatiques, le coût du carburant, je dis que c’est une activité d’une autre époque et incivique qui n’a plus lieu d’être à Andenne."