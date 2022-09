Après avoir lancé leur saison à domicile contre Ans, les Cinaciens affrontent une équipe d’un tout autre calibre ce samedi. "Waremme est un des ténors de la série, avoue le coach Balthazar. Avec des gars comme Gaudoux et Moray, ils ont une équipe très expérimentée. François Bully, un ancien Cinacien, aura aussi à cœur de faire un bon résultat contre nous. De notre côté, on espère que notre saison soit lancée après notre succès contre Ans, qui a fait du bien au moral. Mais gardons à l’esprit que c’est une série très ouverte, tout le monde peut battre tout le monde."

Les Cinaciens seront au grand complet samedi.

Verviers – Andenne (s. 21h)

Deux matches joués et déjà deux défaites pour les Andennais. Ils doivent renouer avec le succès ce week-end pour éviter de louper le train en marche. "Verviers est vraiment une équipe qui nous ressemble, précise le coach Baeken. Tout comme eux, on s’était sauvé in extremis l’année passée. Ils ont réalisé sept transferts, et nous cinq. Attention tout de même à Lodomez, un ancien meneur de D3 qui alimente pas mal le marquoir, Roosen, un pivot de plus de deux mètres de haut et Wilkin.Ils ont aussi perdu leurs deux premiers matches, donc notre confrontation de ce samedi sera déjà très importante. Pour le moral de l’équipe, nous devons empocher les trois points."

Stas, malade, et Grégoire, en délicatesse avec ses adducteurs, sont annoncés incertains.

Tilff – Loyers (s. 21h)

Après leur première victoire contre Neufchâteau, les Loyersois vont tenter de confirmer contre un adversaire qu’ils connaissent particulièrement bien. "Nous avions rencontré Tilff en championnat, en Coupe, et en play-off la saison passée, précise Julien Marnegrave. Je sais qu’ils n’ont plus Troisfontaine, et qu’ils ont gardé 75% de leur noyau. Ils ont gardé Sumkay, un excellent shooteur à trois points. Ils marquent facilement, et ils ont quand même remporté leur match contre Ciney. Je m’attends donc à un déplacement compliqué, compte tenu des conditions dans lesquelles nous sommes."

Despontin, Bastin et Ghenne sont en effet toujours à l’infirmerie. "Guillaume a commencé à trottiner", rajoute le coach, qui pourra compter sur Marceau Descamps.