Andenne: des journées du patrimoine, avec le Phare pour guide

Quoi de plus normal de démarrer cette 34eédition au Phare qui, pour l’occasion, s’offre une soirée inaugurale, ce vendredi 9 septembre (à 20h), en présence d’un des architectes qui a œuvré à la métamorphose des lieux dans le cadre de leur réaffectation. C’est ainsi que l’architecte Gil Honoré ouvre ce week-end avec une conférence: Le passé révélé par l’architecture contemporaine.

Pour leur 34e éditions, les Journées du patrimoine vous fixe rendez-vous au Phare, qui veille sur la Promenade des ours. ©EdA

C’est lui qui, avec Rudi Ricciotti – concepteur du Mucem à Marseille – est à l’origine du nouveau pôle culturel et touristique au cœur de l’écoquartier d’Andenne. Néanmoins, c’est le week-end des 10 et 11 septembre (entre 10 et 18h) que l’essentiel des activités est programmé. Outre les expositions permanentes que compte l’EMA, le Phare accueille L’École normale et les origines du Phare.

En réel et/ou virtuel

Sur place, cette expo donne l’occasion de comprendre les leviers qui ont permis à ce lieu de renaître mais aussi de découvrir quelques photos et documents d’archives de Bibliotheca Andana mais aussi les plans du futur pôle culturel et muséal. Avec comme surprise, quelques objets retrouvés lors des travaux, à repérer au fond de la piscine.

La Fontaine Sainte-Begge, autrefois destinée aux lessives des Andennaises. ©Bibliotheca Andana

Toujours durant ce week-end, un circuit libre Entre archives et technologies: découvertes du centre-ville est proposé aux visiteurs. Au menu: visite libre des expos au Phare, balade au centre-ville par l’office du tourisme avec possibilité de manger dans un des restaurants participants. Ensuite, direction, la grotte Scladina, en navette, pour une visite guidée. Là aussi, les technologies viennent en appui de l’archéologue: drone, numérisations, photogrammétrie, etc. permettent d’appréhender un passé plus lointain.

Enfin, dimanche sera l’occasion de prendre de la hauteur avec une visite guidée par l’entremise d’un drone. Depuis la splendide terrasse du phare et muni d’un casque, le visiteur effectue le survol du cœur ancien d’Andenne et de son nouvel écoquartier. Que cela ne l’empêche pas de jeter un coup d’œil, bien réel cette fois, à la vue splendide qu’offre le sommet du bâtiment (de 10h30 à 16h30).

À noter: la présence du muséobus de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose son expo Codes couleurs, à découvrir sur le parking Frère Orban.

Si l’accès aux activités est gratuit, il est obligatoire de réserver, notamment pour la journée "centre-ville et Scladina".

Adresse: le Phare, 37, Promenade des Ours, Andenne. Billetterie sur

lephare-andenne.be

ou

info@lephare-andenne.be

ou 085/ 84.96.95